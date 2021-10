La police espagnole descend dans "la plus grande plantation de cannabis d'Europe"

La police espagnole a arrêté trois personnes lors d'une opération contre une ferme cultivant quelque 135.000 plants de cannabis, la plus importante de ce type en Europe, selon la Guardia Civil. Les cueilleurs, principalement étrangers, et les autres travailleurs de cette plantation légale n'avaient ni contrat ni logement décent.A partir d'échantillons de plants de marijuana cultivés sur le site, la police a déterminé que la drogue était plus forte que la loi ne le permet, mettant ainsi la santé publique en danger. La police évoque par ailleurs une association de malfaiteurs. Cent-douze kilos de têtes de cannabis importées ont été saisis sur un aérodrome près de Madrid. (Belga)

