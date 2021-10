La police et Infrabel organisent une journée d'action contre les intrusions sur les voies

La police fédérale, plusieurs zones de police et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel organiseront vendredi une première journée nationale d'actions contre les intrusions sur les voies de chemin de fer. Des contrôles seront menés dans les gares et aux abords des passages à niveau dans le but de sensibiliser la population aux dangers des intrusions sur les voies, annonce la police fédérale jeudi dans un communiqué.La police des chemins de fer et plusieurs zones de police procéderont vendredi à des contrôles supplémentaires ciblant ces comportements à différents endroits du pays. "Les intrusions ou franchissements non autorisés des voies de chemins de fer font l'objet d'amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros", rappelle la police. Cette action vise plus spécifiquement les jeunes. "Ceux-ci empruntent souvent le train pour se rendre à l'école ou durant leur temps libre, et il est donc important de rappeler les règles de sécurité à observer dans le domaine ferroviaire", souligne encore la police fédérale. Lors de la journée d'action, Infrabel communiquera les statistiques des accidents aux passages à niveau et des intrusions sur les voies pour le premier semestre 2021. En 2020, 14 personnes ont été tuées et 11 ont été grièvement blessées en franchissant une voie de chemin de fer. (Belga)