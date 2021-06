La police mènera des actions de contrôle à l'occasion du weekend sans alcool

Ce weekend, des actions de contrôle auront lieu à travers toute la Belgique, annonce vendredi la police fédérale. L'objectif est d'encourager les usagers de la route à changer de comportement face à la conduite sous influence de l'alcool ou d'autres substances.Le weekend sans alcool débutera vendredi à 18h00 et se prolongera jusqu'à lundi 21 juin à 6h00. Les 119 zones de police locale et la police fédérale de la route mèneront des contrôles sur les routes et autoroutes de notre pays. Au coeur de cette action, il y a la volonté de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la conduite sous influence. La police rappelle qu'il existe des alternatives permettant d'éviter de prendre le volant sous l'emprise de l'alcool, comme désigner un BOB, consommer des cocktails sans alcool ou encore dormir sur place. (Belga)