La Pologne a déjà accueilli près de 800.000 réfugiés ukrainiens

Environ 787.300 réfugiés ont traversé la frontière de l'Ukraine vers la Pologne depuis le début de l'invasion russe, ont indiqué samedi les garde-frontières polonais. Vendredi, 106.400 personnes sont arrivées dans le pays, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la guerre.De nombreuses personnes se pressent aux 30 centres d'accueil que le gouvernement polonais a mis en place le long de la frontière. Les villes et les communes ont également installé de tels centres. Environ 1,2 million d'individus ont déjà fui l'Ukraine, selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont principalement pris la route de la Pologne et de la Hongrie. (Belga)