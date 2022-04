La Pologne a fourni pour 1,6 milliard de dollars d'armes à l'Ukraine

La Pologne a fourni à l'Ukraine des armes d'une valeur de 1,6 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) pour l'aider face à l'invasion russe, a déclaré samedi le Premier ministre polonais."À ce jour, la Pologne a transmis à notre voisin oriental des équipements militaires d'une valeur d'environ 7 milliards de zlotys, soit plus de 1,6 milliard de dollars", a déclaré Mateusz Morawiecki à l'issue d'une rencontre à Cracovie (sud) avec son homologue ukrainien Denys Chmygal. "Cet équipement sauve la souveraineté ukrainienne, polonaise et européenne", a-t-il justifié dans un communiqué. Depuis de début de l'invasion russe en Ukraine fin février, le gouvernement polonais a annoncé avoir fourni à l'Ukraine notamment des missiles antichars, des missiles anti-aériens, des mortiers, des munitions, ainsi que des drones. Quarante chars, ainsi qu'une soixantaine de transporteurs blindés feraient également partie du matériel fourni par la Pologne à Kiev, selon les médias polonais, sans que le gouvernement ne le confirme officiellement. Lors de leur rencontre à Cracovie, les Premiers ministres des deux pays ont signé un accord de coopération dans le domaine des chemins de fer et du fret pour le transport des marchandises ukrainiennes et permettre à Kiev de contourner le blocus des ports ukrainiens par la Russie. Ils ont également jugé les sanctions contre la Russie de "clairement inadéquates" et appelé une nouvelle fois à des nouvelles sanctions sur le pétrole, le gaz et le charbon russes. (Belga)

