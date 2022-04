La Premier League s'oppose à la nomination d'un régulateur indépendant par le gouvernement

L'organisation de la Premier League, le championnat d'Angleterre de football, a réagi lundi à la volonté du gouvernement britannique de nommer un régulateur indépendant pour le football anglais. "Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour la prochaine étape de consultation mais nous allons continuer de maintenir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un régulateur indépendant", peut-on lire dans le communiqué.Le gouvernement britannique souhaite avoir plus de contrôle sur les agissements des clubs de Premier League et veut donc nommer un régulateur indépendant. Cette nouvelle autorité pourrait sanctionner les clubs qui transgressent les règles en place. Ainsi, le gouvernement veut aussi avoir son mot à dire sur les dossiers chauds après être resté silencieux sur le rachat de Newcastle par le Fonds d'investissement saoudien. Si elle s'oppose à cette décision, la Premier League est prête à travailler avec le gouvernement pour que les supporters soient davantage entendus dans les décisions de leur club. "Nous allons mettre en place un nombre de mesures dans ce domaine et prévoyons de faire une communication détaillée avant le début de la saison 2022-2023." L'instance responsable de l'élite du football anglais se dit également "rassurée que le gouvernement reconnaisse le succès de la Premier League" et "reconnaît et accepte les arguments en faveur d'une réforme et d'un renforcement du système réglementaire dans le football". (Belga)