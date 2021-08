La première édition du Pukkelpopkwartier a commencé au Muziekodroom de Hasselt

La première édition du mini festival Pukkelpopkwartier a débuté jeudi au Muziekodroom de Hasselt. Elle accueille les groupes belges et néerlandais qui devaient normalement se produire sur le site de Kiewit lors du Pukkelpop 2021, annulé en raison de la crise sanitaire.Pukkelpopkwartier, qui se déroule du jeudi 19 au samedi 22 août, affiche complet et attire chaque jour 1.500 amateurs de musique à Hasselt. The Opposites et Zwangere Guy étaient notamment à l'affiche jeudi. Le coup d'envoi de la première édition a été donné à 15h00. En plus de leur billet d'entrée, les visiteurs doivent être munis d'un Covid Safe Ticket, preuve de leur vaccination, de leur guérison du Covid-19 ou de leur résultat de test Covid négatif. "Nous sommes très satisfaits", a déclaré le porte-parole du Pukkelpop, Frederik Luyten. "Tout s'est bien passé à l'entrée avec le Covid Safe Ticket". La version classique du festival accueille habituellement environ 65.000 visiteurs par jour. (Belga)

