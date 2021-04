La première étape du Tour de Turquie annulée dimanche à cause de la neige

La première étape du Tour de Turquie (2.Pro) qui devait se dérouler dimanche entre Nevsehir et Urgup sur 167,3km a été annulée en raison de la neige, ont annoncé samedi les organisateurs.Une décision doit encore être prise concernant la deuxième étape lundi à Konya qui se déroule dans la même région couverte par la neige. Les intempéries touchent en effet les régions de Cappadoce et Konya où passe cette 56e édition du Tour de Turquie. Cette course par étape qui s'étend jusqu'à dimanche doit voir, notamment, le retour à la compétition du Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), huit mois après son spectaculaire accident au Tour de Pologne. Le Tour de Turquie n'avait pu avoir lieu l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)