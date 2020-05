La Première ministre accueillie froidement à l'hôpital Saint-Pierre

La Première ministre Sophie Wilmès a visité plusieurs hôpitaux samedi pour témoigner de son soutien au personnel des soins de santé. L'accueil fut plutôt froid à l'hôpital, pour ne pas dire davantage, à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, rapportent plusieurs médias.Des membres du personnel de l'hôpital bruxellois ont organisé une haie d'honneur, le dos tourné, à Mme Wilmès et à sa délégation. Selon la CGSP, une centaine d'infirmiers, médecins, aides logistiques, personnel de nettoyage, administratifs, pompiers... ont pris part à cette action symbolique. Le secteur a très mal accueilli les arrêtés royaux prévoyant une réquisition de personnel en cas de besoin. Les infirmiers estiment avoir fourni assez d'efforts et s'être montrés suffisamment disponibles tout au long de la crise sanitaire. Le personnel des soins de santé réclame en outre, depuis plusieurs mois, une revalorisation de la profession. La Première ministre a affirmé être venue apporter une "message d'apaisement". "Personne n'ignore la détresse du personnel hospitalier, qui était déjà présente avant la crise et qui s'est accrue avec les difficultés", a-t-elle concédé au micro de la RTBF. "Je ne conçois pas que l'après-crise soit ramené à ce qu'il y avait avant. Il faudra structuraliser la revalorisation du métier d'infirmier. C'est une certitude." (Belga)

