La présidente de la Commission européenne en visite au centre d'IA de la VUB

La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a visité mardi le centre d'intelligence artificielle (IA) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) à la suite de l'annonce du plan de la Commission sur l'IA, ont annoncé l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et la VUB dans un communiqué. Ursula von der Leyen a été accueillie par la rectrice Caroline Pauwels (VUB) et le recteur Yvon Englert (ULB).Le VUB AI Experience Center, tel qu'il se nomme officiellement, est un environnement de tests et de démonstrations de haute technologie où les entreprises, les chercheurs, les experts et le grand public peuvent expérimenter l'intelligence artificielle (IA, en anglais AI) et travailler ensemble pour développer et produire des solutions technologiques, expliquent les deux universités. Ce centre fait partie des projets communs de l'ULB et de la VUB pour établir, à Bruxelles, une IA européenne pour l'intérêt général, dont le projet se nomme "AI for the common good". Les deux institutions bruxelloises souhaitent poursuivre des recherches et innover en matière d'intelligence artificielle dans des domaines tels que la santé et le bien-être, la mobilité, le climat ou encore les médias. La visite de la présidente de la Commission européenne marque donc le rôle important du partenariat VUB et ULB dans le domaine de l'intelligence artificielle au cœur de l'Europe, ont conclu les deux universités. (Belga)