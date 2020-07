La prime d'encouragement flamande supprimée pour les congés parentaux corona

La prime d'encouragement mise en place en Flandre afin d'inciter à prendre des congés parentaux a été supprimée pour la version coronavirus de ceux-ci, introduite en mai par le gouvernement fédéral, rapportent lundi les journaux 'De Standaard' et 'Het Nieuwsblad'. Le raisonnement est que les gens risquaient de gagner davantage avec ce congé parental spécifique qu'en travaillant.Le gouvernement fédéral a introduit le mois dernier une forme plus attrayante de congé parental dans le but de permettre aux parents pendant et après le confinement de mieux combiner (télé)travail et garde d'enfants. L'allocation était ainsi 25% plus élevée que pour un congé parental ordinaire. Les parents flamands ont cependant obtenu moins. Ce bonus fédéral est en effet neutralisé parce que le gouvernement flamand a supprimé la prime dite d'encouragement dont les contribuables bénéficient normalement pour le congé parental au nord du pays. Une personne de moins de 50 ans en congé parental coronavirus à mi-temps touche 594,48 euros tandis qu'elle percevra 597,76 euros en cas de congé parental classique. Les gens travaillant dans le secteur social - les "héros de la crise" - peuvent même passer à côté d'un total allant jusqu'à 1.000 euros, selon les calculs des journaux. En Flandre, 26.288 parents ont souscrit à un tel congé parental corona. (Belga)