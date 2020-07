La prison de Louvain-Central en quarantaine après une contamination au sein du personnel

La prison de Louvain-Central a été placée jeudi soir en quarantaine à la suite d'un cas positif de coronavirus détecté parmi son personnel, a indiqué la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. Toutes les activités communes sont temporairement suspendues, à l'exception de la promenade, tandis que les visites sont conditionnées à de strictes conditions sanitaires.La promenade sera organisée par de plus petits groupes. Quant aux visites, un écran de protection sera installé entre visiteurs et détenus, qui devront chacun porter un masque. Les prisonniers devront également porter un masque dès qu'ils quittent leur cellule et respecter certaines règles d'hygiène. Le service médical central se rendra à la prison vendredi matin afin de déterminer la stratégie de dépistage, a précisé Mme Van De Vijver. (Belga)

