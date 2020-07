La prison de Louvain-Central en quarantaine jusque mercredi au moins

La prison de Louvain-Central restera en quarantaine jusqu'à mercredi au moins, a indiqué lundi Kathleen Van De Vijver, la porte-parole de l'administration pénitentiaire. La mesure est entrée en vigueur jeudi soir après la contamination d'un membre du personnel par le coronavirus."Les détenus et les membres du personnel ont été testés ces derniers jours. Nous attendons les résultats d'ici mercredi. En fonction de ceux-ci, une nouvelle décision interviendra ce jour-là concernant les mesures en vigueur au sein de l'établissement pénitentiaire. La situation dans la prison est sous contrôle et tout se déroule dans le calme", précise Kathleen Van De Vijver. D'ici là, toutes les activités communes sont supprimées, à l'exception de la promenade. Les détenus doivent également respecter des règles d'hygiène telles que le port d'un masque lorsqu'ils quittent leur cellule. Des mesures plus strictes comme le port de masques buccaux et l'usage d'un écran de séparation sont également d'application pour les visites. (Belga)