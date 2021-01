La reconnaissance des droits des personnes handicapées bientôt dans la Constitution

La Chambre examinera prochainement une proposition qui inscrit les droits et libertés des personnes handicapées dans la Constitution. Ce texte a déjà reçu le soutien nécessaire au Sénat en juillet de l'année dernière et, à la fin de ce mois, la proposition reviendra en commission de la Chambre, annonce le sp.a mardi.La proposition vise à introduit un article 22ter dans la Constitution qui garantit le droit des personnes handicapées à une pleine intégration dans la société. Le texte a reçu le soutien unanime du Sénat, à l'exception des abstentions de la N-VA et du Vlaams Belang. Une majorité des deux tiers est encore nécessaire à la Chambre. La députée Gitta Vanpeborgh (sp.a) rappelle mardi qu'en 2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cependant, une enquête menée par Unia auprès de 1.144 personnes handicapées a montré que leur situation de vie ne s'était pas améliorée au cours des six dernières années. 60% d'entre elles ont déclaré que leur handicap était un obstacle pour un niveau de vie décent. Et une proportion similaire estime que la façon dont les autres les voient les empêche de vivre la vie qu'ils désirent. Mme Vanpeborgh a demandé que la proposition soit mise à l'ordre du jour. Cela devrait être le cas fin janvier. (Belga)