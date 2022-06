La reine Elisabeth II, deuxième plus long règne de l'Histoire

Quelques jours après avoir fêté son jubilé, Elisabeth II atteint un nouveau cap en ayant le deuxième plus long règne de l'Histoire. Dimanche, elle aura été monarque pendant exactement 70 ans et 126 jours, égalant le roi Bhumibol de Thaïlande, décédé en 2016.Il lui faudrait encore tenir deux ans pour battre le Roi-Soleil, Louis XIV, qui régna sur la France de 1643 à 1715, passant 72 ans et 110 jours sur le trône. La souveraine pourrait égaler ce record le 25 mai 2024, dans 713 jours. La reine Elisabeth II, âgée de 96 ans, a fêté début juin son jubilé de platine à l'occasion de quatre jours de festivités. Elle n'a pas assisté à toutes les célébrations organisées pour la famille royale en raison de sa santé déclinante. (Belga)