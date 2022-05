La reine Elizabeth II acclamée au premier événement majeur de son jubilé

La reine Elizabeth II a été acclamée dimanche soir lors de son apparition lors d'un spectacle équestre à Windsor, premier événement d'ampleur de son jubilé de platine célébrant ses 70 ans de règne.Passionnée de chevaux, la reine de 96 ans est apparue souriante, se déplaçant avec une canne sur tapis rouge, pour assister au spectacle "A Gallop Trough History" (un galop à travers l'histoire), rassemblant 500 chevaux et 1.300 artistes. Depuis qu'elle a connu des problèmes de santé à l'automne, qui ont entraîné une nuit d'hospitalisation consécutive à des examens dont la nature n'a jamais été précisée, les apparitions publiques de la reine sont scrutées. Ces derniers mois ont été marqués par la chronique des annulations et de sa présence aux grands événements publics. Elle avait aussi été contaminée par le coronavirus en février. Le commentateur du spectacle, Omid Djalili, a plaisanté en remerciant la reine d'avoir choisi l'événement plutôt que l'ouverture du Parlement mardi dernier. Elle y avait été remplacée pour la première fois par le prince héritier Charles, 73 ans, apportant un nouveau signe de la transition en marche pour la monarchie britannique sous l'effet de ses problèmes de santé. En raison de difficultés à se déplacer et sur le conseil de ses médecins, Elizabeth II avait renoncé à prononcer le traditionnel discours du trône marquant une nouvelle session parlementaire, pour la troisième fois seulement en 70 ans de règne. Son absence avait relancé les interrogations sur sa participation début juin aux célébrations du jubilé de platine. Le spectacle de dimanche soir s'inscrivait dans le cadre du Windsor Horse Show, prestigieux concours équestre où la reine s'était déjà rendue vendredi. Plusieurs de ses chevaux ont concouru dont Balmoral Leia, une jument grise de cinq ans, qui a gagné et a ensuite été sacrée championne suprême. (Belga)