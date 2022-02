La reine Elizabeth II, atteinte du Covid-19, annule des engagements prévus mardi

La reine Elizabeth II, testée positive au Covid-19 dimanche, a annulé des engagements par visioconférences prévus mardi, souffrant toujours de "symptômes légers" de type rhume, a annoncé Buckingham Palace.La souveraine de 95 ans "présentant toujours des symptômes légers semblables à ceux d'un rhume, a décidé qu'elle ne tiendrait pas les engagements en ligne prévus aujourd'hui, mais elle poursuivra des tâches légères", a ajouté le palais. Elizabeth II, qui a passé le 6 février le cap des 70 ans de règne, a été testée positive au SARS-Cov-2 dimanche. Elle avait rencontré le 8 février son fils le prince Charles, testé positif deux jours plus tard. La participation ou non de la monarque à ses engagements prévus dans les prochains jours sera déterminée en temps voulu, a précisé le palais. Selon les médias britanniques, la reine, qui fêtera ses 96 ans en avril, est triplement vaccinée, tout comme son fils et l'épouse de ce dernier, Camilla, également testée positive. Depuis sa nuit à l'hôpital en octobre, les apparitions de la souveraine étaient devenues rares. Mais le palais avait annoncé récemment une reprise de ses activités publiques, avec notamment une cérémonie le 29 mars à l'abbaye de Westminster à la mémoire du prince Philip, son époux décédé l'an dernier. Quatre jours de festivités sont prévus pour célébrer le jubilé de platine de la reine. (Belga)