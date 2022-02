La reine Mathilde visite le navire-hôpital Global Mercy à Anvers

La reine Mathilde a visité vendredi matin le Global Mercy, le plus grand navire-hôpital privé du monde, amarré à Anvers depuis septembre. Elle a eu droit à une visite guidée du bâtiment et s'est entretenue avec l'équipage et les enfants à bord."Avec ce navire, le but est d'aider des milliers et des milliers de personnes au cours des 50 prochaines années", a expliqué à la Reine le président de Mercy Ships Belgique, Bert Van Dijk. "Nous voulons sauver des vies et apporter des soins de santé aux plus pauvres, notamment en Afrique." La Reine est engagée dans la défense des objectifs de développement durable des Nations unies, dont l'accès aux soins de santé est l'un des objectifs. Le Global Mercy, qui appartient à l'organisation caritative Mercy Ships, mesure 174 mètres de long et 29 mètres de large. L'hôpital s'étale sur 7.000 m² et comprend notamment 199 lits, six salles d'opération et un scanner. Mercy Ships fonctionne grâce au volontariat et aux dons. Quelque 650 bénévoles travaillent et vivent à bord. Certains restent sur le navire pendant très longtemps, voire des années, souvent avec toute leur famille. Le bateau accueille dès lors aussi une école. Le Global Mercy partira bientôt à Rotterdam pour une tournée de promotion. Il accostera à Dakar, capitale du Sénégal, en mai. La population locale pourra alors se rendre à bord pour obtenir une assistance médicale, par exemple pour l'ablation de tumeurs ou pour des soins dentaires. (Belga)