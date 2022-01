La République tchèque va donner 4.000 obus d'artillerie à l'Ukraine

La République tchèque a annoncé mercredi qu'elle allait fournir 4.000 obus d'artillerie dans les jours à venir à l'Ukraine, qui fait face à la menace d'une invasion russe."Le don d'une valeur de plus de 36,6 millions de couronnes (1,5 million d'euros) a été approuvé par le gouvernement" mercredi, a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense. Les obus fournis à l'Ukraine sont de calibre 152 millimètres, a précisé le ministère sur son site internet. "Les obus vont être livrés à l'Ukraine dans les jours qui viennent mais je ne peux pas dire exactement quand", a indiqué le porte-parole. La ministre de la Défense Jana Cernochova a souligné qu'il s'agissait de la part de Prague d'un "geste de solidarité" envers l'Ukraine. "Nous coopérons avec l'Ukraine sur le long terme, et nous soutenons sa transition démocratique", a-t-elle ajouté. Le calibre 152 millimètres n'est pas compatible avec les nouveaux canons reçus par l'armée tchèque, qui sont de calibre 155 mm, a précisé la ministre. Le pays a rejoint l'Otan en 1999. "Améliorer la capacité de l'Ukraine à se défendre est dans l'intérêt de la République tchèque, parce que cela réduira le risque d'un conflit armé en Europe orientale", a-t-elle encore déclaré. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky doit se rendre en Ukraine les 7 et 8 février avec ses homologues autrichien et slovaque. (Belga)