La réunion du "kern" sur la réforme du marché du travail toujours en cours

Le Comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les Vice-premiers sur la réforme du marché du travail était toujours en cours vers 1h30, dans la nuit de lundi à mardi.Sur la table du kern: des propositions concernant, entre autres, le travail du soir dans le commerce électronique, le droit à la déconnexion, la semaine de quatre jours et le droit à la formation. Le principal point d'achoppement reste le statut des collaborateurs dans l'économie des plateformes, comme Deliveroo et Uber. Vendredi dernier, le gouvernement n'avait pas réussi à conclure la concertation. Les principaux ministres de la Vivaldi se sont à nouveau retrouvés ce lundi sur le coup de 18h30. La réunion du jour a été précédée de discussions techniques. Il n'est pas certain qu'un accord puisse encore intervenir durant la nuit. (Belga)

