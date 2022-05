La Réunion: panne de téléphonie fixe et mobile sur l'ensemble de l'île

Une panne a sérieusement perturbé mardi soir le réseau de téléphonie fixe et mobile sur l'ensemble de l'île de la Réunion, ainsi que l'accès à internet dans certaines zones, a annoncé la préfecture.Cette panne a pour origine une coupure d'électricité survenue dans l'après-midi dans le quartier de la capitale Saint-Denis où se trouve le centre technique qui gère les réseaux de l'opérateur Orange, a expliqué la préfecture dans un communiqué. Les systèmes de secours se sont ensuite "mis en défaut" vers 22h00 locales (18h00 GMT), affectant le réseau de toute l'île, a-t-elle ajouté. Les numéros d'urgence sont restés en service mais le préfet a mis en place une série de numéros alternatifs pour joindre les services de police, de gendarmerie et les pompiers. L'alimentation du réseau de téléphonie fixe et mobile a été rétabli à minuit locales (20h00 GMT), ce qui devrait permettre "une reprise progressive des services fixes et internet dans les toutes prochaines heures sur l'ensemble de l'île", selon la préfecture. Le réseau mobile Orange devait lui rester affecté jusqu'à mercredi matin. (Belga)

