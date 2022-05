La Roumanie reprend les vols de ses chasseurs MiG-21 qui seront retirés en mai 2023

La Roumanie a annoncé la reprise des vols de ses avions de chasse MiG-21 LanceR, des appareils datant de l'ère soviétique et qui avaient été cloués au sol à la mi-avril après une série de problèmes techniques et un accident mortel en mars, a rapporté mercredi la presse locale.Les LanceR - une version du chasseur MiG modernisée avec l'aide d'Israël - seront toutefois définitivement retirés du service le 15 mai 2023, a précisé mardi le ministère roumain de la Défense. Il a ajouté dans un communiqué que Bucarest "accélérait" ses efforts pour acheter 32 F-16 d'occasion à la Norvège afin de renforcer sa flotte d'avions de ce type. La force aérienne roumaine avait décide le mois dernier de suspendre tous les vols de ses MiG-21 LanceR après une série d'incidents et d'accidents - le dernier en date, qui avait causé la mort du pilote, s'était produit le 2 mars au cours d'une patrouille près de la mer Noire. Ces avions n'étaient déjà plus utilisés que pour des missions de police aérienne et pour l'entraînement. Le nombre précis des MiG-21, qui constituent l'ossature de la force aérienne roumaine, est considéré comme confidentiel. Selon des estimations non officielles, la Roumanie en possède 25. A l'époque communiste, elle en avait environ 400. La Roumanie dispose en outre d'une flotte de dix-sept F-16 de construction américaine, rachetés d'occasion au Portugal. Elle souhaite en outre accélérer l'achat de 32 autres appareils - de quoi constituer deux escadrilles - de seconde main à la Norvège, qui a cessé d'utiliser ses F-16 en fin d'année dernier, lors de leur remplacement par des F-35, des chasseurs furtifs de cinquième génération. (Belga)