La Russie a perdu plus d'un million d'habitants en 2021, un record

La Russie a perdu plus d'un million d'habitants en 2021, un record depuis la chute de l'URSS, a annoncé vendredi l'Agence russe des statistiques (Rosstat) dans un communiqué.Ce pays a enregistré entre janvier et décembre 2.445.509 morts contre 1.402.834 naissances (soit une différence d'1,04 million), selon la même source, la mortalité ayant augmenté de 15,1% par rapport à 2020, en raison notamment du Covid-19. Au total, la Russie a enregistré plus de 660.000 décès liés à cette maladie depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres de Rosstat. (Belga)

