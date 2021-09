La Russie accuse les Etats-Unis d'interférer dans ses élections législatives

La Russie a accusé les Etats-Unis d'interférer dans ses élections législatives, qui se déroulent dans un peu plus d'une semaine.L'application "Smart Vote" de l'opposant au Kremlin emprisonné Alexei Navalny était "liée d'une manière ou d'une autre au Pentagone", a déclaré une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Sakharova, au radiodiffuseur public Radio Rossii. Les partisans de M. Navalny utilisent l'application pour appeler les Russes à voter contre le parti du Kremlin, Russie Unie, lors des élections qui se déroulent du 17 au 19 septembre. La page d'accueil de l'application est bloquée en Russie depuis plusieurs jours. Les autorités ont également interdit aux moteurs de recherche Internet Google et Yandex d'afficher le terme "Smart Vote" dans les résultats de recherche. Mme Sakharova a également fait référence à une conversation entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, et l'ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, vendredi. M. Sullivan a été informé que la Russie disposait de "preuves irréfutables" de violations de la loi par les géants américains de l'Internet dans le cadre de la prochaine élection, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les États-Unis n'ont pas réagi à ces allégations dans un premier temps. (Belga)

