La Russie appelle à l'évacuation de villes de l'est de l'Ukraine

Le commandement militaire russe a exhorté, dans la nuit de mercredi à jeudi, les organisations humanitaires à évacuer les villes de Kramatorsk et Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine."Compte tenu de la situation humanitaire catastrophique qui s'annonce pour la plupart des civils à Kramatorsk et Sloviansk, nous appelons la communauté internationale, l'ONU, l'OSCE et le Comité international de la Croix-Rouge à prendre immédiatement toutes les mesures pour l'évacuation rapide et sûre des civils de ces villes sous le contrôle initié des forces armées ukrainiennes", a déclaré le colonel-général Mikhaïl Mizintsev, du ministère russe de la Défense, cité par l'agence Interfax mercredi soir. M. Mizintsev a affirmé que les troupes ukrainiennes sont retranchées à Kramatorsk et Sloviansk et utilisent leur propre population civile comme boucliers humains. Il a affirmé qu'il restait environ 90.000 civils dans ces deux villes. Elles sont considérées comme les pierres angulaires des lignes défensives ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.