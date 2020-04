La Russie appelle les États-Unis à sauver le traité de désarmement New Start

La Russie a exhorté samedi les États-Unis à sauver le dernier grand traité bilatéral de désarmement nucléaire, New Start.Le traité New Start visant à limiter les armes nucléaires stratégiques expire dans un peu plus de neuf mois - le 5 février 2021. Les Etats-Unis ne se sont pas exprimés clairement sur la question de savoir s'ils sont prêts à le renouveler, a déclaré samedi le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov à l'agence de presse Interfax. Il a qualifié les propositions américaines visant à inclure la Chine dans le traité de "abstraites et loin de la réalité". Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également appelé son homologue américain Mike Pompeo vendredi à entreprendre de nouvelles négociations. La Russie a averti que le temps pressait. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une course aux armements. La proposition russe de prolonger le contrat est toujours valable, a déclaré M. Lavrov. Il s'agit de maintenir "cette pierre angulaire de la sécurité mondiale". Le contrat a été signé pour 10 ans. M. Ryabkov a déclaré que le renouvellement du traité pourrait limiter les armes de destruction massive les plus dangereuses pour environ cinq ans supplémentaires. "Nous entendons constamment ces appels de la partie américaine lancés à la Chine pour qu'elle se joigne au processus de négociation", a déclaré le diplomate de haut rang. Cependant, la Russie respecte l'attitude chinoise qui refuse de parler aux États-Unis à ce sujet, a-t-il ajouté. La Russie, selon les sources officielles, ne refuse pas d'inclure d'autres puissances nucléaires dans les accords de contrôle des armements. Toutefois, M. Ryabkov a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un long processus de négociation. Le contrat New Start pourrait simplement être sauvé avec une prolongation, a-t-il dit. "Nous attendons une réponse de nos collègues américains à cette question." (Belga)