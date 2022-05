La Russie boycottera mercredi à l'ONU le Comité politique et de sécurité de l'UE

La Russie boycottera mercredi - un geste rare - une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, illustrant une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations unies, selon des diplomates.Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine. Un diplomate occidental a indiqué de son côté à l'AFP n'avoir pas souvenir d'un boycott de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s'était pas tenue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Mercredi, elle doit permettre d'aborder les interactions de l'Union européenne avec l'ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali. Le COPS est formé d'ambassadeurs représentant les 27 pays membres de l'UE. Après New York, ces ambassadeurs doivent se rendre à Washington pour une rencontre avec des responsables américains, selon un diplomate. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les relations n'ont cessé de se détériorer entre la Russie et des pays ou groupes de pays au sein de l'ONU. Moscou, qui demeure l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto, a été évincé de plusieurs instances onusiennes, dont le Conseil des droits de l'Homme. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.