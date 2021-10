La Russie célèbre sa première fête des pères

La Russie célébrait dimanche pour la première fois officiellement la fête des pères. Il s'agit d'une décision récente du président Vladimir Poutine, qui entend valoriser le concept de famille et le rôle du père.Les magasins de la capitale proposaient pour l'occasion des ristournes, tandis que des discours, spectacles et autres festivités étaient organisés. Depuis les années 1990, la Russie accuse une baisse démographique, le nombre de décès dépassant celui des naissances dans ce pays de 146 millions d'habitants (en ce compris la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014). Le plus grand pays du monde présente d'ailleurs un taux de natalité parmi les plus faibles du globe. En outre, selon des statistiques officielles, cinq millions d'enfants grandissent actuellement sans père, tandis que près de 650.000 pères élèvent seuls leurs enfants. La fête des mères est, elle, célébrée le dernier dimanche de novembre depuis 1998. Certaines régions n'avaient cependant pas attendu la décision du chef de l'État et avaient déjà instauré leur propre fête des pères. (Belga)