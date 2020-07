La Russie enregistre moins de 6.000 cas quotidiens, une première depuis fin avril

La Russie a enregistré lundi moins de 6.000 cas quotidiens de nouveau coronavirus, une première depuis fin avril pour le pays, quatrième dans le monde en nombre de contaminations.Selon les statistiques officielles, 5.940 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Russie lors des dernières 24 heures, alors que depuis début juillet, le nombre de cas quotidiens était toujours supérieur à 6.000. La Russie a également enregistré 86 décès lors des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis début mai. Au total, le pays, numéro 4 mondial en nombre de contaminations après les États-Unis, le Brésil et l'Inde, a officiellement recensé à ce jour 777.486 cas de coronavirus, dont 12.427 décès. Au mois de mai, au plus fort de la pandémie de Covid-19 en Russie selon les autorités, le pays recensait quotidiennement entre 8.000 et 11.000 nouveaux cas de contamination. Plus de 553.600 personnes ont guéri du coronavirus en Russie, selon les statistiques officielles. (Belga)