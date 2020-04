La Russie envoie un avion chargé d'aide humanitaire aux USA

La Russie a annoncé mercredi avoir envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux Etats-Unis, frappés de plein fouet par la pandémie liée au nouveau coronavirus qui y a fait plus de 4.000 morts.Un Antonov-124 des forces aériennes russes, "avec à son bord des masques médicaux et de l'équipement médical, est parti pour les Etats-Unis", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cette aide a été évoquée lors de l'entretien téléphonique lundi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. "Aujourd'hui, quand cette situation touche tout le monde sans exception et devient globale, il n'y a pas d'alternative aux actions dans l'esprit du partenariat et de l'assistance mutuelle", a déclaré M. Peskov mardi soir aux agences de presse russes. La Russie a déjà dépêché la semaine dernière plusieurs avions avec des virologues, de l'équipement médical, des laboratoires et des systèmes de désinfection mobiles en Italie où le Covid-19 a emporté plus de 12.400 personnes. Aux Etats-Unis, quelque 186.000 cas d'infection par le coronavirus ont été officiellement déclarés à ce jour et un total de 4.076 décès ont été recensés mercredi. (Belga)