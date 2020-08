La Russie promet des centaines de milliers de doses de vaccin dès 2020

La Russie a assuré lundi qu'elle serait prochainement en mesure de produire par mois des centaines de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et "plusieurs millions" dès le début de l'année prochaine.Selon le ministre russe du Commerce Denis Mantourov, trois entreprises biomédicales seront en mesure de produire dès septembre et de manière industrielle un vaccin développé par le laboratoire de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa. "Selon les premières estimations (...) nous pourrons fournir dès cette année plusieurs centaines de milliers de doses de vaccin par mois, puis par la suite jusqu'à plusieurs millions en début d'année prochaine", a-t-il précisé à l'agence publique TASS. Le chef du Fonds russe des investissements directs, impliqué dans le développement, a indiqué lundi que l'homologation officielle du vaccin devrait être chose faite "d'ici dix jours". "Nous serons devant non seulement les Etats-Unis, mais aussi d'autres pays. Il s'agira du premier vaccin contre le coronavirus homologué", a indiqué Kirill Dmitriev à la télévision. La Russie travaille depuis des mois, comme de nombreux autres pays dans le monde, sur plusieurs projets de vaccins contre le Covid-19. Celui mis au point par le centre Gamaleïa l'est en collaboration avec le ministère de la Défense. Le ministère s'est vanté lundi dans un communiqué d'essais cliniques sur des militaires ayant "clairement montré une réponse immunitaire apparente" face au nouveau coronavirus, "sans effets secondaires ou anomalies". Des chercheurs ont toutefois exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point des vaccins russes, en estimant que les certaines étapes pourraient être sautées afin d'accélérer le travail sous pression des autorités, qui ont comparé cette course au vaccin au lancement par l'URSS en 1957 du premier satellite artificiel, Spoutnik. Des scientifiques du centre Gamaleïa avaient été critiqués en mai pour s'être personnellement injecté leur prototype de vaccin, une méthode en rupture avec les protocoles habituels destinée à accélérer le processus scientifique au maximum. Un deuxième prototype de vaccin est conçu au Centre étatique de recherches Vektor, en Sibérie. Les premières doses sont attendues au mois d'octobre, selon les autorités. La Russie, au quatrième rang mondial pour le nombre des contaminations après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde, a proclamé dès avril sa volonté d'être parmi les premiers pays, voire le tout premier, à créer un vaccin contre le virus. (Belga)

