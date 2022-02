La Russie revendique la capture de deux villes et d'une centrale nucléaire

Les villes ukrainiennes de Berdiansk et Enerhodar, dans le sud-est du pays, sont sous contrôle russe, a déclaré lundi matin le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.Berdiansk, dont la capture avait déjà été signalée par Kiev, est située sur la mer d'Azov et Enerhodar au nord-ouest de la ville assiégée de Marioupol. M. Konashenkov a également affirmé que Moscou avait acquis la suprématie sur l'ensemble de l'espace aérien ukrainien. Les troupes russes ont également pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, selon le porte-parole. Toutefois, l'entreprise d'État ukrainienne Energoatom a démenti cette capture. (Belga)