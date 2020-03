La saison de tennis suspendue jusqu'au 7 juin, aucun tournoi sur terre battue au printemps

L'ATP et la WTA, qui gèrent respectivement le tennis professionnel masculin et féminin, ont annoncé mercredi la prolongation de la suspension de la saison de tennis jusqu'au 7 juin en raison de la pandémie de coronavirus.Les deux organisations avaient déjà annoncé une première suspension, jusqu'au 26 avril en ce qui concerne l'ATP et le 2 mai pour la WTA. "Après mûre réflexion, et en raison de l'épidémie persistante de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA du printemps sur terre battue ne se dérouleront pas comme programmé", ont annoncé les deux organisations dans un communiqué. Cela inclut les tournois combinés ATP/WTA à Madrid et Rome, ainsi que les épreuves WTA à Strasbourg et Rabat et les tournois ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon. C'est toute la saison sur terre battue qui est ainsi annulée, Roland-Garros, dont le report en septembre a été annoncé mardi, devant initialement se conclure le 7 juin. L'ATP Challenger Tour et l'ITF World Tennis Tour sont également suspendus. "À l'heure actuelle, les tournois qui se dérouleront à partir du 8 juin 2020 sont toujours prévus selon le calendrier publié", précise encore le communiqué. Ce qui signifie une reprise à Rosmalen (ATP/WTA), Stuttgart (ATP) et Nottingham (WTA). Les classements ATP et WTA sont gelés durant cette période et jusqu'à nouvel ordre. (Belga)