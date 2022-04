La Semaine Jeunesse et Patrimoine de Wallonie officiellement lancée à Fernelmont

La Semaine Jeunesse et Patrimoine de Wallonie a été officiellement lancée par l'Agence wallonne du Patrimoine (Awap), vendredi, au Château de Fernelmont, en présence de la ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue (MR).Cette semaine se déroule en deux volets: l'Exploration patrimoine pour les écoles, du 25 au 29 avril, et l'opération "La vie de château en famille", le 1er mai. Dans le cadre de l'Exploration patrimoine, les classes de la 5e primaire à la 2e secondaire sont invitées à découvrir une sélection de lieux patrimoniaux. Le thème de cette édition, "Héros et héroïnes du Patrimoine", met l'accent sur des personnalités en lien avec l'un des 17 lieux partenaires. Après deux années scolaires perturbées par la pandémie, ce sont 101 classes et près de 1.900 élèves qui bénéficieront gratuitement d'une visite patrimoniale suivie d'un jeu didactique mis au point par l'association Musées et Société et Wallonie. Le 1er mai, dans le cadre de l'action "La vie de château en famille", ce sont 33 châteaux qui ouvriront gratuitement leurs portes pour petits et grands. Outre des visites guidées classiques, des activités variées seront également proposées comme des saynètes historiques, des ateliers d'écriture à la plume ou encore des visites costumées. Le programme est complété, pour chaque château, par un jeu d'orientation pour les moins de 5 ans et une chasse au trésor pour les 6-12 ans. L'ensemble des activités proposées et les châteaux participants sont détaillés sur www.journeesdupatrimoine.be. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.