La semaine prochaine, les températures repaseront au-dessus des 20 degrés

Après un week-end frais et pluvieux, de larges éclaircies feront leur apparition lundi matin avant le retour de champs nuageux dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés, selon les prévisions de l'IRM.Mardi, le temps restera nuageux mais sec, le sud-est du pays pouvant même profiter de généreuses éclaircies. Les températures se situeront entre 18 et 22 degrés, sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Mercredi matin, du brouillard pourra être présent en Haute Belgique. En journée, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques faibles pluies intermittentes. Les maxima, relativement doux, oscilleront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré et au littoral parfois assez fort, toujours d'ouest à sud-ouest. Le lendemain, le ciel sera à nouveau partagé entre nuages et éclaircies. Il fera plus frais avec des maxima de 16 à 20 degrés, sous un vent faible, parfois modéré à la mer, de nord à nord-ouest. Enfin, vendredi sera probablement la plus belle journée de la semaine avec de larges éclaircies et des maxima de 20 à 24 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est. Le temps pourrait ensuite nettement se dégrader pour le week-end, avertit l'IRM. (Belga)

