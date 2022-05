La SFPI accroit sa participation dans Euroclear

La Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) vient d'accroître sa participation, qui était de 3,07%, dans Euroclear, acteur européen clé pour les échanges sur les marchés. La maison-mère de la Bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange (ICE), lui a en effet cédé 4,4% des 9,85% de sa participation.Le groupe public français Caisse des dépôts a, lui, annoncé mardi un accord pour l'acquisition des 5,4% restants, pour 390 millions d'euros. Euroclear, dont le siège est à Bruxelles, est un acteur majeur en Europe dans la compensation, activité qui assure la sécurité et la bonne exécution des échanges sur les marchés. Selon le communiqué de la Caisse des dépôts, Euroclear a "dénoué 295 millions de transactions domestiques et transfrontières et gérait 37.600 milliards d'euros d'actifs pour le compte de ses clients à fin 2021". La Caisse des dépôts, qui centralise une large part de l'épargne réglementée des Français et se présente comme le quatrième investisseur institutionnel français, précise vouloir "soutenir la stabilité et l'ancrage européen" d'Euroclear "au service du financement de l'économie française et européenne". Elle a demandé à intégrer le conseil d'administration d'Euroclear après la réalisation de la transaction. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.