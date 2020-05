La situation en Maisons de Repos "semble doucement se stabiliser" - A. Maron

La situation dans les Maisons de Repos et de Repos et de Soins de la capitale "semble doucement se stabiliser", a affirmé prudemment, jeudi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo).D'après le ministre, interpellé en vidéoconférence par les députés de la commission Santé du parlement bruxellois, le taux d'absentéisme du personnel qui y atteignait 16% au début du mois d'avril est redescendu à 8%. Sur les 137 MR et MRS dépendant de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles, 122 sont maintenant sorties des problèmes les plus importants, tant en matériel qu'en personnel, et ne nécessitent plus un suivi quotidien. Elles continuent cependant à être suivie sur base des données qu'elles introduisent tous les jours dans Sciensano et peuvent rappeler la coordination des équipes de soutien en cas de rechute. Toujours selon Alain Maron, deux équipes de Médecins Sans Frontières et la Croix Rouge continuent à aider quinze maisons de repos en difficulté. Trois institutions sont en toujours situation critique. L'armée n'est toutefois plus active dans aucune maison de repos à Bruxelles. Au niveau des hôpitaux bruxellois, Alain Maron a confirmé que la situation était sous contrôle. Les activités médicales suspendues depuis mars ont été relancées Le nombre de lits en soins intensifs réservés aux patients Covid est passé de 60% à 25%. La plupart des treize centres de tri de patients liés à des hôpitaux prenant en charge des patients Covid deviendront centres de test à partir de lundi. (Belga)