La situation épidémiologique continue de s'améliorer à Bruxelles

Les chiffres épidémiologiques continuent à baisser dans la capitale, malgré une augmentation de 24% des contaminations due à l'augmentation du nombre de tests réalisés depuis la semaine passée, a indiqué vendredi la Commission Communautaire Commune de Bruxelles (Cocom).Selon l'institution bicommunautaire bruxelloise, l'incidence - le nombre d'infections pour 100.000 habitants - continue à diminuer: elle est passée de 295 le 21 mai, à 273, le vendredi 28. Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles a augmenté pour approcher 44.000 unités. La proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués reste stable, passant de 5% le 21 mai à 4,7% vendredi. La valeur R0 - le nombre d'infections provoquées par une personne malade - reste au-dessous de 1. Elle est passée de 0,93 le 21 mai dernier à 0,95, vendredi. Toujours selon la Cocom, le variant indien a été détecté ces trois dernières semaines sur le territoire bruxellois. À ce jour, 14 cas ont été détectés au total en Région bruxelloise. Deux sources de contamination ont été identifiées jusqu'à présent: l'une est apparue au sein d'un même ménage et l'autre dans une école maternelle. Pour ce type de variant, la procédure de tracing est renforcée pour contenir sa propagation au maximum. En outre, plusieurs laboratoires ont pu ajouter le séquençage de ce variant au test PCR classique. Ce qui permet de détecter plus rapidement les cas de variant indien en passant de 2 à 3 jours, contre de 14 jours à 3 semaines auparavant. Les hospitalisations ont diminué, passant de 265 le 21 mai à 206 le 27. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois est aussi en diminution, passant de 98 au 21 mai à 94 le 26. Comme ailleurs dans le pays, le nombre de décès a également diminué puisqu'il est passé de 21 cas le 21 mai à 14 ce vendredi 28. (Belga)

