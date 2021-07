La situation se stabilise en province de Namur

Tous les cours d'eau qui étaient en alerte sont en décrue vendredi midi en province de Namur, indiquent le gouverneur provincial, Denis Mathen. La Meuse et la Sambre ont notamment entamé une phase de stabilisation et commencent à baisser.Le 112 a été appelé 120 fois entre minuit et 06h30. La zone de secours NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a encore effectué 100 interventions durant la nuit, celle de Dinaphi (Dinant-Philippeville) 150 et celle du Val de Sambre 30. Parallèlement, une dizaine de grands axes routiers restent fermés à la circulation (Haute Meuse, Namur, Rochefort-Jemelle, Mariembourg, Eghezée...). À l'heure actuelle, quelque 85.000 litres d'eau ont été acheminés par les pompiers. Par ailleurs, 4.900 colis alimentaires sont mobilisables par la province. Les zones qui restent sans eau potable sont les suivantes: Dinant centre, Beauraing, Profondeville, Rivière, Houyet, Rochefort, Gembloux (Les Isnes, Beuzet, Bossières, Longzée, Mazy), Jemeppe-sur-Sambre, Spy et Floreffe (Floriffoux sauf zoning). Depuis le début des intempéries mardi soir, une centaine d'évacuations ont été réalisées dans la province, en plus de l'évacuation d'une cinquantaine de camps de mouvements de jeunesse. Plusieurs milliers de personnes sont concernées. (Belga)

