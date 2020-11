La Slovaquie a testé 2,6 millions de personnes en un jour

La Slovaquie a testé près de la moitié de sa population samedi pour endiguer la flambée de contaminations au coronavirus.Selon le ministre slovaque de la Défense, Jaroslav Nad, 2,58 millions de personnes ont répondu à l'invitation des autorités de se faire tester. Quelque 26.000 d'entre elles se sont révélées positives au Covid, et devront en conséquence rester en quarantaine. Les autorités slovaques ont décidé de tester le plus grand nombre de leurs 5,5 millions de citoyens durant ce week-end. Ce dimanche encore, ceux-ci pourront se faire dépister gratuitement auprès de milliers de centres de testing répartis dans tout le pays. Les Slovaques ne sont pas formellement obligés de se faire tester, mais ceux qui le font bénéficieront d'une plus grande liberté de mouvements. Un second test massif est encore prévu le week-end prochain. Tous les experts ne sont toutefois pas enthousiastes envers l'initiative. Ceux-ci dénoncent la fiabilité des tests rapides utilisés pour cette opération massive, bien moins précis que les tests PCR qui doivent, eux, faire une analyse en laboratoire. (Belga)