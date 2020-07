La Slovénie exempte les touristes belges de quarantaine

Les touristes belges qui se rendent en Slovénie ne doivent plus passer par la case "quatorzaine" (quarantaine de 14 jours). Le gouvernement slovène a placé la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, sur sa liste verte, a-t-il annoncé.Cette liste reprend les pays jugés sûrs d'un point de vue épidémiologique. Les ressortissants de ces pays qui arrivent en Slovénie ne sont pas tenus de respecter 14 jours de mise en quarantaine. Belgique et Pays-Bas ont été ajoutés samedi sur cette liste qui comprend désormais 21 Etats. La Slovénie a en outre fait passer la France, la Croatie et la République tchèque de sa liste verte à la jaune. Les voyageurs en provenance de ces Etats doivent passer deux semaines en quarantaine à leur arrivée. Une exception prévaut toutefois pour les propriétaires d'une seconde résidence dans le pays d'Europe centrale. (Belga)