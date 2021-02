La SNCB a prévu 10 trains en stand-by en plusieurs endroits stratégiques pour le week-end

Au vu du temps doux et ensoleillé, la SNCB a déployé trois trains supplémentaires en direction de la Côte samedi matin afin de gérer l'affluence, a fait savoir Dimitri Temmerman, un porte-parole de la société.L'affluence ne concerne pas uniquement la Côte. "C'était également le cas en direction d'Anvers et vers l'Ardenne", explique Dimitri Temmerman. "Nous déployons des agents de sécurité dans les gares pour répartir le plus possible les passagers lorsqu'il y a trop de monde." Pour tout le week-end, la SNCB a prévu 10 trains en stand-by en plusieurs endroits stratégiques. Ceux-ci peuvent être mobilisés rapidement en cas de forte affluence, ce qui sera peut-être à nouveau le cas samedi soir, au retour des touristes d'un jour. La SNCB est également en contact avec les polices locale et fédérale. (Belga)