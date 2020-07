La SNCB a recensé 882 faits d'agression envers des accompagnateurs l'an passé

En 2019, 882 faits d'agression envers des accompagnateurs de train ont été répertoriés par la SNCB, a indiqué le ministre de la Mobilité, François Bellot, en réponse à une question de Frank Troosters (VB).La compagnie de chemins de fer recense 170 cas de coups et blessures et 239 de violences légères. Quant aux agressions verbales rapportées, elles étaient au nombre de 473, soit 315 cas de menaces et 158 cas d'insultes. Dans 267 cas, les auteurs ont été en contact avec Securail et/ou la police. (Belga)