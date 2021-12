La SNCB adapte son offre pour les vacances de Noël

Comme chaque année, la SNCB adapte son offre pour les vacances de Noël en raison de la diminution attendue du nombre de passagers. La plupart des trains P - qui roulent aux heures de pointe - ne circuleront pas et, les 25 et 31, l'horaire du dimanche sera d'application.La suppression temporaire de 120 trains due à l'indisponibilité du personnel reste aussi d'application pendant les congés. En outre, la fréquence des trains S entre Malines et Hal (S5) et entre Anvers et Saint-Nicoles (S34) sera réduite. Toutes les adaptations d'horaires se trouvent sur le planificateur de voyages de la SNCB via l'application ou le site web. (Belga)

