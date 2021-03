La SNCB déconseille d'aller à la mer ces mardi et mercredi en raison de la forte affluence

Face à l'afflux de navetteurs dans les gares, notamment à partir de Bruxelles, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d'opter pour une destination moins fréquentée, a annoncé la Société des chemins de fer belges."En raison du beau temps, nous constatons actuellement un nombre trop important de voyageurs dans les gares pour embarquer dans les trains à destination de la Côte. En conséquence, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d'opter pour une destination moins fréquentée", a-t-elle précisé. La forte affluence de ce mardi matin dans les gares bruxelloises a par ailleurs contraint la SNCB à mettre en application la procédure "Stop and Go", a-t-elle confirmé sur Twitter. Cette procédure permet de maîtriser l'occupation dans les trains de la SNCB. Concrètement, si la SNCB constate qu'à une étape d'un trajet, l'afflux de voyageurs est trop important et risque de compromettre la sécurité, elle devra refuser des voyageurs dans le train concerné. (Belga)