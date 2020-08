La SNCB envisage de faire payer pour garer son vélo

La SNCB veut faire payer les voyageurs qui laissent leur vélo dans le parking à vélos d'une gare de manière prolongée, rapportent lundi les titres du groupe Mediahuis.La compagnie ferroviaire compte créer quelque 50.000 places de parking à vélos supplémentaires d'ici 2025, plus faciles à entretenir, plus sûres et plus confortables. "La SNCB estime actuellement que les parkings pour vélos doivent rester gratuits", a déclaré le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), en réponse à une question parlementaire. Avant d'ajouter immédiatement que cette gratuité aurait probablement une durée maximale. "Au-delà de 24 heures par exemple, cela deviendrait payant... Comme c'est le cas aux Pays-Bas. Les zones surveillées avec bornes de recharge et dont l'accès est contrôlé sont de toute façon payantes. Avec ce système, la SNCB veut garantir une place de parking aux cyclistes et leur offrir une plus grande sécurité", a-t-il ajouté. La députée flamande Annick Lambrecht (sp.a) regrette cette évolution. "Le gouvernement devrait stimuler le fait de combiner le vélo et le train. Nous sommes déjà en retard sur de nombreux pays dans le domaine", a-t-elle déploré. (Belga)