La SNCB maintient son offre maximale après le tour de vis du gouvernement

La SNCB maintient une "offre de roulage et de composition maximale" pour ses trains, au lendemain du tour de vis opéré par le gouvernement pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a indiqué samedi un porte-parole de la société de chemin de fer belge.Le comité de concertation, qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral et des entités fédérées, a décidé vendredi soir de fermer les bars et restaurants pour un mois, de réduire la bulle sociale à une seule personne en dehors du foyer et d'instaurer un couvre-feu de minuit à 05h00. Le télétravail devient également la norme partout où cela est possible. Ces nouvelles mesures n'ont pas d'effet sur l'offre de la SNCB, a indiqué samedi un porte-parole de l'entreprise. "Les personnes qui ne peuvent pas télétravailler doivent pouvoir compter sur les transports publics", souligne la société. "La SNCB a rehaussé son offre ces derniers mois afin de privilégier la sécurité. Nous maintenons cet effort pour transporter les voyageurs en toute sécurité." Durant le confinement de printemps, la SNCB avait diminué son offre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.