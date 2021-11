La SNCB restera l'opérateur ferroviaire unique pour les voyageurs ces 10 prochaines années

Une étape importante a été franchie pour faire de la SNCB l'unique opérateur du transport ferroviaire de voyageurs pendant 10 ans, annonce dimanche le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo).L'accord de gouvernement fédéral prévoit de donner un rôle central au rail et, dans ce cadre, de ne pas soumettre la SNCB à la concurrence d'autres opérateurs de transport de personnes. Pour ce faire, la Belgique doit respecter toute une procédure européenne. Vendredi, le Conseil des ministres a ainsi pris connaissance de l'acte de publication dans le Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE), de l'intention de la Belgique d'attribuer directement le contrat de service public à la SNCB. Cette publication devait avoir lieu un an avant l'attribution effective, celle-ci étant prévue au plus tard pour la fin 2022. "L'étape accomplie aujourd'hui est importante, car elle lance cette procédure formelle pour la confirmation du statut d'opérateur ferroviaire unique à la SNCB pour les 10 prochaines années, signe de la confiance du gouvernement fédéral en l'opérateur historique", a commenté le ministre dans un communiqué. Des négociations sont en cours entre le gouvernement fédéral, la SNCB et Infrabel en vue de conclure un nouveau contrat de service public pour la SNCB et un contrat de performance pour Infrabel. (Belga)