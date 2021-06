La SNCB va évaluer son "Côte-Express", emprunté par un millier de voyageurs ce week-end

Plus d'un millier de voyageurs ont emprunté ce week-end les "Côte-Express", ces trains directs vers la Côte accessibles sur réservation. La SNCB va désormais évaluer le système, a indiqué dimanche soir Dimitri Temmerman, le porte-parole de la compagnie ferroviaire.Cette dernière a testé, ce week-end, des trains directs vers Blankenberge, La Panne, Knokke et Ostende à partir de Gand, Liège, Bruxelles et Anvers. Les voyageurs pouvaient y réserver une place assise pour un euro supplémentaire. Plus d'un millier de voyageurs ont finalement emprunté un de ces trains express. "Le nombre de passagers n'était pas un objectif. Nous voulions tester le côté pratique du système. Son évaluation réelle aura lieu dans les semaines à venir et nous verrons ensuite quoi faire durant l'été", a expliqué le porte-parole. (Belga)

