La société IT Sopra Steria recherche 400 collaborateurs au Benelux

Le groupe français spécialisé dans les logiciels et les services numériques, Sopra Steria, recherche 400 nouveaux collaborateurs pour le Benelux, a-t-il fait savoir mardi. Aujourd'hui, environ 700 personnes travaillent pour le groupe dans cette région, avec des bureaux implantés à Bruxelles, Louvain-La-Neuve, La Haye et Luxembourg.L'objectif est d'engager ces personnes dans les 18 mois. Le groupe a plutôt bien résisté à la crise sanitaire avec une croissance de 18% pour la filiale Benelux en 2021. L'entreprise recherche essentiellement des profils techniques et des consultants. Les candidats avec des compétences en matière de développement de logiciels, d'analyse de données, d'architecture cloud, de cybersécurité, de technologies de paiement... sont les bienvenus. Le groupe, qui emploie au total 47.000 personnes dans une trentaine de pays, espère octroyer au moins la moitié de ces postes à des jeunes candidats, fraîchement diplômés. (Belga)

